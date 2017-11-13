Самбисты Кыргызстана взяли четыре медали чемпионата мира

Сборная Кыргызстана завоевала четыре медали на чемпионате мира по боевому самбо.Состязания прошли 10-12 ноября в Сочи (Россия).

Как сообщает Международная федерация самбо, в рамках чемпионата разыгрывались медали по самбо среди мужчин и женщин, а также по боевому самбо.

Кыргызстанцы завоевали все свои медали по последнему виду, в частности, в первый день чемпионом мира стал Бекназар Раимкул уулу. Он в финале состязаний в весовой категории до 74 кг одолел россиянина Байзета Хотхокну.

В тот же день в категории до 57 кг бронзовым призером стал Аманат Алтынбек уулу.

Затем серебряным призером чемпионата стал Орозбек Автандил уулу (до 62 кг) и Мухаметали Эргешев, и тяжеловес Улан Абдымамытов (свыше 100 кг) взял бронзовую медаль.

По итогам чемпионата мира по боевому самбо кыргызстанцы заняли второе командное место, пропустив вперед лишь хозяев чемпионата - россиян.