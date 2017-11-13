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За вандалов, сломавших памятник, будет платить администрация парка Ататюрка

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Родион Решетов

Восстанавливать поврежденный памятник воинам-афганцам, расположенный на территории парковой зоны имени Ататюрка будет администрация парка. Об этом "ВБ" сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма КР.

В ведомстве пояснили, что, по данным инспекции по охране памятников, вопрос, касающийся состояния поврежденного сооружения должен был быть рассмотрен давно. Еще полгода назад поступила информация, что памятник находится в плачевном состоянии.

"В законе об охране историко-культурного наследия четко прописано, что восстанавливает памятник именно та организация или учреждение, на чьей территории находится памятник. В данном случае администрация парка", - сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма КР.

URL: http://www.vb.kg/369544
Теги:
вандализм, парк, Министерство культуры и туризма
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