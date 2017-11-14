Победитель Игр кочевников Нурбек Кожобеков выиграл пояс "Хан Кошой"

Победитель Игр кочевников Нурбек Кожобеков стал победителем международного турнира "Хан Кошой" по кыргыз курошу. Состязания прошли в Бишкеке.

Как сообщается, в этом году на турнир приехали помимо борцов из регионов, также из Узбекистана и Таджикистана. Более 150 участников разыгрывали 7 комплектов медалей.

В состязаниях в весовой категории свыше 84 кг в финале победитель двух Игр кочевников Нурбек Кожобеков одолел Чынгыза Чалабаева и стал победителем игр. Также он стал обладателем чемпионского пояса "Хан Кошой".

Отметим, помимо Кожобекова пояса были вручены и другим победителям турнира в различных весовых категориях, в частности, ими стали Абай Русланбек уулу, Бекзат Тынчтыкбек уулу, Мирхат Шамбек уулу, Муратбек уулу Нурмат, Бектурган Кожомуратов и Баатырбек Акматов.

Как уточняется, на проведение турнира Дирекция по национальным видам спорта выделило 450 тысяч сомов.