В Ноокате 195 граждан получали пособия, хотя в этом совсем не нуждались

Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог) и 166 (мошенничество) УК КР по факту незаконного назначения пособий гражданам.

Установлено, что в период с 2016 по 2017 год должностные лица Управления социального развития и органов местного самоуправления Ноокатского района путем внесения ложных сведений в протокол незаконно назначали социальные пособия 195 гражданам. Пособия назначались несмотря на то, что у этих лиц имеются источники доходов, а также оформленные на их имена недвижимое и движимое имущество. Таким образом, были нарушены требования Закона КР "О государственных пособиях в КР" и Положения "О порядке назначения государственных пособий".

В результате противоправных действий должностных лиц вышеуказанных органов государству причинен материальный ущерб на сумму 1 млн 94 тыс. сомов.

В настоящее время по уголовному делу ведется следствие.