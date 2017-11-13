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В Ноокате 195 граждан получали пособия, хотя в этом совсем не нуждались

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ВБ

Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог) и 166 (мошенничество) УК КР по факту незаконного назначения пособий гражданам.

Установлено, что в период с 2016 по 2017 год должностные лица Управления социального развития и органов местного самоуправления Ноокатского района путем внесения ложных сведений в протокол незаконно назначали социальные пособия 195 гражданам. Пособия назначались несмотря на то, что у этих лиц имеются источники доходов, а также оформленные на их имена недвижимое и движимое имущество. Таким образом, были нарушены требования Закона КР "О государственных пособиях в КР" и Положения "О порядке назначения государственных пособий".

В результате противоправных действий должностных лиц вышеуказанных органов государству причинен материальный ущерб на сумму 1 млн 94 тыс. сомов.

В настоящее время по уголовному делу ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/369547
Теги:
Генеральная прокуратура, мошенничество, социальная защита
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Комментарии
Руслан Рустамович
13.11.2017, 18:46
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Хорошо хоть сейчас очухались. 

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