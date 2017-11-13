Бишкекский горсуд оставил в силе приговор членам "Народного парламента"

Сегодня, 13 ноября, в Бишкекском городском суде продолжилось судебное заседание по делу членов "Народного парламента".

Отметим, что процесс велся в закрытом режиме. В ходе прений сторон прокуроры просили оставить в силе приговор первой инстанции, адвокаты - оправдать своих подзащитных.

Выйдя из совещательной комнаты, судебная коллегия объявила обвинительный приговор всем подсудимым.

Отметим, что Тойгонбек Калматов и Александр Гусев вышли на свободу из зала суда в связи с тем, что их условный срок вступил в силу.

Напомним, что приговором Первомайского районного суда Бекболот Талгарбеков и Торобай Колубаев осуждены к 14 годам лишения свободы, Александр Гусев и Тойгонбек Калматов к условному сроку лишения свободы, Марат Султанов - к 10 годам колонии усиленного режима.