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Бишкекский горсуд оставил в силе приговор членам "Народного парламента"

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Аида Джумашева

Сегодня, 13 ноября, в Бишкекском городском суде продолжилось судебное заседание по делу членов "Народного парламента".

Отметим, что процесс велся в закрытом режиме. В ходе прений сторон прокуроры просили оставить в силе приговор первой инстанции, адвокаты - оправдать своих подзащитных.

Выйдя из совещательной комнаты, судебная коллегия объявила обвинительный приговор всем подсудимым.

Отметим, что Тойгонбек Калматов и Александр Гусев вышли на свободу из зала суда в связи с тем, что их условный срок вступил в силу.

Напомним, что приговором Первомайского районного суда Бекболот Талгарбеков и Торобай Колубаев осуждены к 14 годам лишения свободы, Александр Гусев и Тойгонбек Калматов к условному сроку лишения свободы, Марат Султанов - к 10 годам колонии усиленного режима.

URL: http://www.vb.kg/369548
Теги:
приговор, суд
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Комментарии
Алинур Молдокматов
13.11.2017, 18:51
Карма: +43
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 78
Минусов: 35
Комментариев: 162

за такое что они пытались сделать в странах где работают нормальные судьи дают пожизненное. 

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Таисия Родионова
13.11.2017, 19:10
Карма: -15
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 37
Комментариев: 28

Колубаев отморозок, ему самое место в тюрьме.  Вся эта шайка - лейка мутного разлива.

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