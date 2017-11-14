В Сирии находятся около 390 детей родителей-исламистов из Казахстана

На сегодняшний день в Сирии находятся около 390 детей, увезенных туда родителями-исламистами из Казахстана. После прибытия на родину их ждёт реабилитация как пострадавших от влияния приверженцев радикальных течений. Об этом сообщил руководитель астанинского управления по делам религий Данияр Есин, передает Eadaily.

"Анализ выявил 589 источников в различных социальных сетях, активно пропагандирующих деструктивную религиозную идеологию, 1277 публикаций материалов, запрещённых на территории Казахстана и пропагандирующих деструктивную идеологию, в том числе и совершение террористических актов. Мы также по своей линии привлекаем к ответственности лиц за незаконную миссионерскую деятельность в сети", - сообщил Данияр Есин. По его словам, наказание понесли три человека, которые ранее уже привлекались за разжигание межрелигиозной розни.

Для поддержания стабильной религиозной обстановки управлению на три года выделили 626,5 млн тенге. Из них 198 млн тенге запланировано на 2018 год. При этом только на работу по изучению, прогнозированию и формированию общественного мнения о религиозной ситуации в столице требуется около 291 млн тенге.

Управление по делам религий в Астане работает с женщинами, которые часто подвергаются насилию из-за религиозных взглядов их мужей. Ведомство ежедневно проводит мониторинг 2 500 интернет-источников в различных регионах мира на предмет разжигания межконфессиональной розни, пропаганды деструктивных религиозных течений, экстремизма и терроризма. Специалисты анализируют сайты на английском, русском, казахском, фарси, турецком и арабском языках. С начала года сотрудники управления выявили 1090 пользователей социальных сетей, активно пропагандирующих салафитскую идеологию, сообщает Informburo.kz.

Как сообщало EADaily, в августе глава Дагестана (теперь уже бывший глава) Рамазан Абдулатипов объявил о создании специальной комиссии по розыску и возвращению детей, вывезенных в Сирию и Ирак родителями, попавшими под влияние террористических организаций. После освобождения территорий от боевиков террористической группировки ДАИШ ("Исламское государство", ИГ, ИГИЛ) дети были помещены в приюты.