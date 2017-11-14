На картине XIX века нашли iPhone

На картине австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера 1860 года "Ожидаемая" заметили iPhone в руках женщины. На это обратил внимание бывший госслужащий из Глазго (Шотландия) Питер Рассел (Peter Russell), пишет Lenta.ru.

На картине изображена девушка, которая пристально смотрит на некий маленький предмет в ее руках. Рассел отметил, что сейчас точно так же ведут себя молодые люди, не отрываясь от своих смартфонов. "Меня больше всего поражает то, насколько технологии меняют восприятие картины и влияют на контекст", - добавил он.

"Девушка на картине Вальдмюллера не играет на своем iPhone X, а идет в церковь, и в руках у нее маленький молитвенник", - рассказал исполнительный директор австрийского арт-агентства Геральд Вайнполтер (Gerald Weinpolter).

В августе 2017 года на фреске "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд" 1937 года итальянского художника Умберто Романо нашли смартфон. Индеец на картине держит в руках прямоугольный предмет, напоминающий iPhone. Что на самом деле изобразил живописец, неясно.