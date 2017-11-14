Депутаты озабочены неравенством полов среди кандидатов в Совет судей

Сегодня, 14 ноября, депутаты комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поспорили о включении вопроса по кандидатурам в состав Совета по отбору судей Кыргызской Республики.

В частности, глава комитета Канат Керезбеков попросил снять с повестки дня этот вопрос, однако несколько депутатов выступили против.

Исхак Масалиев и Аскарбек Шадиев поинтересовались, на каком основании необходимо снять этот вопрос.

На что Керезбеков ответил, что коалиция большинства предлагает три кандидатуры в Совет и столько же оппозиционные фракции. Также не готовы некоторые документы кандидатов.

"Однако ни в одном из них не соблюдено гендерное равенство, как прописано в норме", - добавил он.

Депутат Масалиев решил уточнить, в таком случае необходимо будет заново пересмотреть кандидатуры каждой из фракций.

Керезбеков парировал тем, что в каждой фракции имеется по несколько кандидатов, и потому они могут в срочном порядке рассмотреть этот вопрос.

Также депутаты Иса Омуркулов, Алтынбек Сулайманов и Алмамбет Шыкмаматов поддержали перенос этого вопроса. Шыкмаматов отметил, что на следующей неделе необходимо первым в повестке дня рассмотреть этот вопрос, так как именно этот Совет отбирает судей. Это предложение поддержали и другие депутаты, и вопрос сняли с повестки дня.