Украинец женился на двоюродной бабушке, спасаясь от призыва в армию

Молодой житель Винницы женился на своей пожилой родственнице, которой приходится внучатым племянником, чтобы его не призвали в армию, пишет Росбалт.

В местном военкомате изданию рассказали, что повестку 22-летний Александр получил 25 октября, а уже 31-го принес свидетельство о регистрации брака с 80-летней Зинаидой.

"Отец привел призывника в военкомат. И сам за сына сказал: "Он в армию не пойдет, потому что женат, у него супруга - инвалид первой группы". Это меня больше всего поразило", - рассказал военный комиссар винницкого военкомата Александр Данилюк.

В селе, где проживает жена Александра, уверены, что "старушка не знала, что в таком преклонном возрасте вышла замуж".

"Она думала, что поехала в город переоформлять свое имущество наследникам. А когда узнала - расплакалась", - заявили в сельсовете.

Несмотря на то что брак уже зарегистрирован, военные намерены обжаловать его в суде. В военкомате также посоветовали молодому человеку внимательно следить за здоровьем жены, чтобы она прожила еще как минимум пять лет, поскольку к военной службе его могут призвать до 27-летнего возраста.