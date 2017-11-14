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Шестеро иностранцев в "купальниках Бората" задержаны в центре Астаны

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В пятницу, 10 ноября, в Астане были задержаны шестеро иностранных туристов, которые фотографировались в полуголом виде на парковке ЭКСПО около надписи I love Astana, передает tengrinews.kz.

Мужчины устроили фотосессию, надев на себя так называемые "купальники Бората". Их снимки появились в соцсетях.

Как сообщила Tengrinews.kz пресс-секретарь ДВД Астаны Софья Кылышбекова, задержанными оказались граждане Чехии. За появление в общественном месте в непристойном виде в отношении задержанных составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство".

"Материалы были направлены в специализированный межрайонной административный суд Астаны для принятия решения", - говорится в сообщении. Также стало известно, что административный суд вынес решение оштрафовать каждого задержанного иностранца на десять МРП (один МРП - 2269 тенге - прим.).

Нашумевший фильм "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана" является псевдодокументальным фильмом-комедией, главной фигурой которого является сыгранный Коэном персонаж Борат Сагдиев - казахстанский журналист, путешествующий по США и встречающийся с разными людьми. В Казахстане фильм раскритиковали за то, что республика в нём представлена крайне отсталой страной. Фильм был коммерчески успешным, несмотря на запрет к показу в некоторых странах СНГ.

URL: http://www.vb.kg/369554
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Комментарии
сули мули
14.11.2017, 11:46
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Теперь Назарбаев обидеться на Чехию и разорвет дип отношения)))

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