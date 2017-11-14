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"6 лет в истории Кыргызстана". Открылась выставка, посвященная президенту

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ВБ

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо открылась фотовыставка "Шесть лет в истории Кыргызстана", на которой выставлены фотографии о деятельности президента Алмазбека Атамбаева.

Всего представлено более ста фотографий не только с официальных встреч главы государства, но также и те кадры, которые ранее не были доступны широкой общественности.

Как отметил автор снимков, личный фотограф президента КР Султан Досалиев, цель его выставки - наглядно показать события последних лет, как менялась страна и какие знаковые события произошли в Кыргызстане за период деятельности Алмазбека Атамбаева на посту главы государства.

"За эти годы мы освещали сотни мероприятий с участием президента Алмазбека Атамбаева – это и официальные встречи, поездки, открытия новых социальных объектов, встречи с гражданами нашей страны. И в каждой своей работе я попытался уловить эмоции, настроение и передать атмосферу тех событий. Надеюсь, что выставка позволит оценить масштаб перемен, которые произошли в нашей стране за последние 6 лет", - отметил Досалиев.

Фотовыставка "Шесть лет в истории Кыргызстана" продлится месяц.

URL: http://www.vb.kg/369555
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выставка, Бишкек
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Комментарии
beknazir alibekov
14.11.2017, 10:50
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

В 2015 году была завершена реабилитация дорогиБишкек-Балыкчи. Удалось обновить почти 180 км асфальтового покрытия.  Двухполосная трасса расширилась до четырех. Реконструкция трассы в Боомскомущелье помогла сократить количество ДТП и предотвратить ранее частые – «лобовые

столкновения».  В том же году в  Кыргызстане стартовал новый проект – по реконструкции дороги Балыкчи-Корумду. Реализация альтернативной  дороги «Север-Юг»  - 2014 год.

Длина автомобильной дороги, которая соединит Иссык-Кульскую область (от города Балыкчи) и Джалал-Абадскую области, равняется 433 километрам. В отличие от существующей дороги Бишкек-Ош, водителям, двигающимся по альтернативной трассе, не придется преодолевать сложные высокогорные испытания. Планируется, что строительство новой трассы завершится уже в 2018 году.  С 2012 по 2016  в Кыргызстане было отремонтировано\реконструировано  более 2600 км автомобильных дорог. Уточняется, что с 2010-го по 2015-й в столице построено и реконструировано 143,8 километра дорог. В 2017 году, будучи ещё премьер-министром Соронбай Жээнбеков сообщил журналистам: «- За 24 года после обретения Кыргызской Республикой независимости было отремонтировано около 100 км дорог в Бишкеке. А за последний год были реконструированы 136 км автодорог столицы» 

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Жалоба модератору
sarishkin jva
14.11.2017, 10:53
Карма: +15
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Плюсов: 21
Минусов: 6
Комментариев: 41

счиатнные дни остались до ухода с поста Алмазбека Шаршеновича,а пока есть время хочется сказать спасибо за его усердный труд и вообще за все то что он сделал для нашей страны.вот к примеру один из примеров :С2010 по 2017 построено больше 200 школ, на 19, 9 % увеличен охват детей дошкольным образованием. За период 2013-2016 открыт 351 общинный сад, переданы на баланс ОМСУ - 178, возвращено государству около 200 детских садов. 98% зачисленных в первый класс проходят год дошкольной подготовки.Чтокасается медицины: в 2017 году начались строительно-ремонтные работы в Национальном центре онкологии и гематологии. Из средств фонда президента КР Атамбаев выделил на эти цели 70 миллионов сомов. В разгаре строительные работы нового блока Национального центра охраны материнства и детства в Бишкеке. Наконец, на территории ЦСМ №1 в Бишкеке строится современная высокотехнологичная Больница кыргызско-турецкой дружбы на средства гранта Турецкой республики. Четырехэтажное здание откроет двери для посетителей в 2018 году. Современные лаборатории и

операционные позволят врачам максимально оперативно оказывать помощь больным.

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ER NUR
14.11.2017, 11:49
Карма: +3
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Плюсов: 34
Минусов: 31
Комментариев: 27

можно еще дабавить  что за это время  Алмазбек Атамбаев вошел в тройку самых богатых людей страны после своего друга Бабанова и Салымбека.Состояние: $650 млн Не раз подозревался в распиле бюджетных средств. В 2009 году появились видео-записи, как Атамбаев выступал во время президентской кампании в Аксы в нетрезвом состоянии.Куда дел выделенные 250 млн$ помощи РФ?

2 Аскар Салымбеков Состояние: $1,2 млрд Должность: заместитель председателя Комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и местному самоуправлению

1 Омурбек Бабанов Состояние: $1,5 млрдДолжность: экс премьер-министр вошел в состав правительства

Алмазбека Атамбаева в должности первого вице-премьера. После избранияАтамбаева президентом в октябре 2011 года стал исполнять обязанности главы правительства.

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сули мули
14.11.2017, 11:52
Карма: -34
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Плюсов: 158
Минусов: 192
Комментариев: 234

Госдолг в начале президенства составлял 50% от ВВП, а к концу правления 60%. Дааа... прогресс!

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