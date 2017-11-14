"6 лет в истории Кыргызстана". Открылась выставка, посвященная президенту

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо открылась фотовыставка "Шесть лет в истории Кыргызстана", на которой выставлены фотографии о деятельности президента Алмазбека Атамбаева.

Всего представлено более ста фотографий не только с официальных встреч главы государства, но также и те кадры, которые ранее не были доступны широкой общественности.

Как отметил автор снимков, личный фотограф президента КР Султан Досалиев, цель его выставки - наглядно показать события последних лет, как менялась страна и какие знаковые события произошли в Кыргызстане за период деятельности Алмазбека Атамбаева на посту главы государства.

"За эти годы мы освещали сотни мероприятий с участием президента Алмазбека Атамбаева – это и официальные встречи, поездки, открытия новых социальных объектов, встречи с гражданами нашей страны. И в каждой своей работе я попытался уловить эмоции, настроение и передать атмосферу тех событий. Надеюсь, что выставка позволит оценить масштаб перемен, которые произошли в нашей стране за последние 6 лет", - отметил Досалиев.

Фотовыставка "Шесть лет в истории Кыргызстана" продлится месяц.