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"6 лет в истории в Кыргызстане". Открылась выставка, посвященная президенту

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ВБ

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо открылась фотовыставка "Шесть лет в истории Кыргызстана", на которой выставлены фотографии о деятельности Президента Алмазбека Атамбаева.

Всего представлено более 100 фотографий не только с официальных встреч главы государства, но также и те кадры, которые ранее не были доступны широкой общественности.

Как отметил автор снимков, личный фотограф президента КР Султан Досалиев, цель его выставки - наглядно показать события последних лет, как менялась страна, и какие знаковые события произошли в Кыргызстане за период деятельности Алмазбека Атамбаева на посту главы государства.

"За эти годы мы освещали сотни мероприятий с участием президента Алмазбека Атамбаева – это и официальные встречи, поездки, открытия новых социальных объектов, встречи с гражданами нашей страны. И в каждой своей работе я попытался уловить эмоции, настроение и передать атмосферу тех событий. Надеюсь, что выставка позволит оценить масштаб перемен, которые произошли в нашей стране за последние 6 лет", - отметил Досалиев.

Фотовыставка "Шесть лет в истории Кыргызстана" продлится месяц.

URL: http://www.vb.kg/369555
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выставка, Бишкек
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