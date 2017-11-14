В Мексике придумали пушку, стреляющую марихуановыми зарядами по США

В мексиканском штате Сонора в результате спецоперации конфискована самодельная пушка, которая стреляет зарядами марихуаны. Диаметр устройства - 0,5 метра, длина – 3,5 метра. Пушка оснащена компрессором, передает Вести.

Пушка крепилась на небольшом автофургоне. К ней прилагались снаряды с марихуаной - две тысячи патронов разных калибров и 26 магазинов. Всего было конфисковано 800 килограммов марихуаны, часть которой уже была упакована в снаряды.

Пушка предназначалась для доставки наркотиков на территорию США.