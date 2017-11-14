В Ошской области ВАЗ 2106 упал с 40-метрового обрыва. Водитель погиб

В Алайском районе Ошской области водитель не справился с управлением и машина слетела с обрыва высотой 30-40 метров. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в пресс-службе ГУПМ МВД КР.

Инцидент произошел 13 ноября примерно в 21.00 на автодороге Ош – Сары-Таш – Иркештам. В результате ДТП водитель скончался на месте аварии. Погибшим оказался 45-летний житель села Чон-Кара-Куль.

"По предварительной версии, водитель не справился с управлением, он не рассчитал скорость. В результате машина не вписалась в поворот и упала с обрыва. На этом участке серпантин", - сообщили в пресс-службе ГУПМ МВД КР.

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