Нелегальный насвай. Кыргызстанец пытался провезти две тонны табака в РФ

На казахско-кыргызской границе пресечен провоз крупной партии табачных изделий без сопроводительных документов. Об этом сообщает пограничная служба комитета национальной безопасности Казахстана.

"Нарядом пункта пропуска "Карасу-автодорожный" Кордайского пограничного отряда задержан 34-летний гражданин Кыргызстана, который следовал из КР в Россию на автомобиле "Мерседес Бенц" с крупной партией табачных изделий - 76 мешков сырого насвая общим весом более 2200 кг и 45 коробок сигарет с фильтром – всего 33 750 пачек", - говорится на сайте ведомства.

Насвай (насыбай, нас, нац, нос, айс) - вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являются табак и щёлочь (гашёная известь). Также в состав продукта могут входить растительное масло и другие компоненты.

Установлено, что вся задержанная продукция производства Республики Таджикистан. Проинформированы представители взаимодействующих и правоохранительных органов Кордайского района.