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Запасайтесь живительной влагой. В центре Бишкека отключат питьевую воду

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ВБ

Завтра, 15 ноября, с 9.00 до 19.00 в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в ПЭУ "Бишкекводоканал".

По их данным, в связи с проводимыми аварийно-восстановительными работами на водоводе Д=300 мм по улице Раззакова будет прекращена подача живительной влаги в жилой район, ограниченный улицами Орозбекова -Абдумомунова - Эркиндик - Боконбаева, в том числе:

  1. Российское торговое представительство;
  2. бизнес-центр "Москва";
  3. посольство Германии;
  4. посольство Японии;
  5. медцентр на ул.Раззакова, 43;
  6. Госархив, лицей № 3;
  7. Университет им. Арабаева;
  8. Министерство сельского хозяйства и мелиорации;
  9. Исторический музей;
  10. Министерство культуры и туризма.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой.

URL: http://www.vb.kg/369560
Теги:
Бишкекводоканал, отключение воды
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