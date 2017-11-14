Запасайтесь живительной влагой. В центре Бишкека отключат питьевую воду

Завтра, 15 ноября, с 9.00 до 19.00 в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в ПЭУ "Бишкекводоканал".

По их данным, в связи с проводимыми аварийно-восстановительными работами на водоводе Д=300 мм по улице Раззакова будет прекращена подача живительной влаги в жилой район, ограниченный улицами Орозбекова -Абдумомунова - Эркиндик - Боконбаева, в том числе:

Российское торговое представительство; бизнес-центр "Москва"; посольство Германии; посольство Японии; медцентр на ул.Раззакова, 43; Госархив, лицей № 3; Университет им. Арабаева; Министерство сельского хозяйства и мелиорации; Исторический музей; Министерство культуры и туризма.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой.