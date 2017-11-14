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Совершившего ДТП помощника прокурора района отпустили после экспертизы

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Аида Джумашева

Совершившего ДТП в городе Токмаке помощника прокурора Первомайского района Гульнары Акимбаевой Данияра Сейталиева отпустили под подписку о невыезде после заключения экспертизы. Об этом сегодня, 14 ноября, "ВБ" сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Отметим, что ДТП с участием Сейталиева произошло в июле текущего года. В результате автоаварии погибла девушка 1997 года рождения. После ДТП Генпрокуратура сообщала, что в отношении Сейталиева возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО-1.

По данным следствия, сначала меру пресечения - заключение под стражей избрал Токмакский горсуд, однако после того, как вышла экспертиза, арест изменили на подписку о невыезде.

"Согласно заключению экспертов, помощник прокурора не мог предотвратить ДТП. Девушка умерла от того, что захлебнулась, упав в лужу. Бывший сотрудник надзорного органа обвиняется лишь в том, что сбежал с места аварии. В связи с этим Сейталиеву была изменена мера пресечения", - проинформировали редакцию.

Однако понес ли его непосредственный руководитель - прокурор Первомайского района столицы Гульнара Акимбаева дисциплинарное взыскание за своего сотрудника, неизвестно. Кроме того, неизвестны и итоги служебного расследования в отношении Сейталиева, в машине которого были найдены 25 приостановленных уголовных дел. До пресс-службы главного надзорного органа редакции дозвониться не удалось.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщили, что в отношении Сейталиева было возбуждено уголовное дело по статье 281 - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, причинившим потерпевшему менее тяжкий вред здоровью".

URL: http://www.vb.kg/369561
Теги:
Генеральная прокуратура, ГУВД, прокуратура, ДТП, Чуйская область
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