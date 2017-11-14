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На трассе Ош-Исфана столкнулись "Жигули" и Stepwgn. Погибли три человека

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Глеб Куренев

В результате столкновения автомобиля ВАЗ 2107 ("Жигули") и Honda Stepwgn на трассе Ош - Исфана погибли три человека. Об этом сегодня, 14 ноября, "ВБ" сообщили в Главном управлении патрульной милиции республики.

Уточняется, что авария произошла на 25-м километре данной автотрассы сегодня, примерно в 7.30 утра. "В результате погибли трое. На месте находится следственная группа. Подробности будут известны позже", - сообщили в Управлении.

В свою очередь в МЧС сообщили, что тела погибших оказались зажаты искореженными частями автомобиля. Для того, что извлечь жертв ДТП были привлечены спасатели. После чего погибших и пострадавших забрали сотрудники скорой помощи и доставили в районную больницу.

Не будьте просто потребителями информации, будьте участниками событий вместе с "ВБ". Присылайте фото, видео с места событий на Whatsapp 0555 019 363.

URL: http://www.vb.kg/369562
Теги:
ДТП
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Комментарии
444
14.11.2017, 12:27

вот вам и правы руль вышел на встречку. запретить к черту всех прулей.

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