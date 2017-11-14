В Бишкеке стартует фестиваль "Солнце светит всем одинаково!" среди ЛОВЗ

В Бишкеке состоялось открытие ежегодного фестиваля "Солнце светит всем одинаково!" среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

ХIХ городской фестиваль художественной самодеятельности и конкурс по прикладному искусству среди лиц с ограниченными физическими возможностями (дети и взрослые) будет проходить с 14 по 17 ноября при поддержке мэрии столицы.

Для участия в данном фестивале поступили 1802 заявки, в нем примут участие 11 детских, 6 взрослых и 9 общественных организаций, которые занимаются проблемами людей с ограниченными физическими возможностями. В состав жюри вошли народные артисты, заслуженные деятели культуры КР, заведующие кафедрой и доценты высших и среднеспециальных учебных заведений.

Победители фестиваля будут награждены дипломами, грамотами и денежными премиями во время заключительных гала-концертов.