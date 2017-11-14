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Экосистему и изменение климата в школах будут изучать по новым учебникам

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ВБ

Три тысячи учебных комплектов "Климатическая шкатулка. Пособие для школьников по теме "Изменение климата" получат все школы Кыргызстана.

Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева отмечает его важность на фоне проводимой работы над содержанием, стандартами образования, учебными программами. По ее словам, есть и проблемы с обеспеченностью учебниками, учебными материалами. "Конечно, реализация вот такого проекта по изменению климата, тем более этот учебный комплект адаптирован именно к условиям климата в Центральной Азии, очень важна. Это будет давать знания нашим детям именно по нашему климату, и очень важно его использование в работе учителей", - сообщила Кудайбердиева.

Как отметил старший советник по программам постоянного представителя ПРООН в КР Эркинбек Касыбеков, тема изменения климата - одна из важнейших международных проблем.

В рамках проекта ПРООН-Глобальный экологический фонд "Усиление институционального и правового потенциала для обеспечения улучшения национальной системы управления и мониторинга экологической информацией" разработана для Кыргызской Республики, версия учебного комплекта для школьников по теме "Изменение климата" под названием "Климатическая шкатулка". Данный комплект разработан совместно с экологическим движением "БИОМ".

Книга доступно рассказывает об изменениях климата, его возможных последствий в виде занимательных историй, фотографий, графиков, карт.

Краткая информация: Впервые "Климатическая шкатулка" вышла в свет в 2014 году и предназначалась для учеников российских школ. Она продолжает серию экологических пособий для учащихся, которые были изданы ранее ПРООН и ее партнерами. В 2016 году был запущен новый проект по адаптации комплекта учебно-игровых материалов "Климатическая шкатулка" для трех стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Комплект был обновлен, в него добавили больше интересных и актуальных примеров для читателей этих стран.

URL: http://www.vb.kg/369565
Теги:
дети, книги, образование, школа, экология
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