Нацбанк провел третью интервенцию за две недели

Национальный банк КР вышел с очередной валютной интервенцией. Об этом сообщается в отчете регулятора.

Вчера, 13 ноября, Нацбанк продал $2 млн 250 тыс - 1,6 млн с расчетами в дату заключения сделки и 650 тысяч с расчетами, в отличную от даты сделки.

Отметим, это уже третья интервенция с начала ноября. В общей сложности Нацбанк вывел на рынок $24 млн 800 тысяч.

Американская валюта держалась стабильно последние несколько месяцев. Курс подскочил в конце октября и за две недели он вырос почти примерно на 1 сом. Сейчас средний курс в обменках 69,64 (покупка) и 69,86 (продажа).