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В Бишкеке больные диабетом провели флешмоб

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Алексей Тимаев

Сегодня, 14 ноября, в Бишкеке проходит флешмоб, приуроченный к Международному дню борьбы с диабетом.

Врачи утверждают, что в КР официально зарегистрировано 56 тысяч диабетиков. Неофициально - в два раза больше. Медики отмечают рост количества случаев заболеваний и его омоложения. Привлечь внимание общественности к проблемам людей, страдающих от этого недуга, эскулапы решили через своеобразный флешмоб. Пожилые люди исполнили танец возле памятника Курманжан Датке в Дубовом парке.

Также по улицам города прошествовал глобальный диабетический марш, участие в котором мог принять любой желающий.

Организатором мероприятия выступило общественная организация "Детство без диабета". Руководитель объединения Нурхан Жумабаева отмечает повышение уровня заболеваемости диабетом не только среди взрослых людей, но и среди маленьких граждан. Так по ее словам, сегодня в Кыргызстане проживает около двух тысяч детей страдающих от этого недуга.

"Нельзя диагноз - диабет приравнивать к образу жизни, тем более в отношении детей. Сегодня в КР около двух тысяч ребят больны диабетом. В общем, в республике 120 тысяч диабетиков. В мире более 400 миллионов людей страдают от этого недуга. Мы, как родительская организация в Кыргызстане, хотели вот таким мероприятием привлечь государство к проблемам детей и людей, которые болеют диабетом. Хочу сказать, что в садиках, школах не созданы условия для диабетиков",- Нурхан Жумабаева

Основную группу риска составляют пожилые люди. Танзиля Секретарева, посетившая акцию, состоит на учете у медиков уже около десяти лет. По ее словам различают две группы диабета: первой и второй. Лечение первой категории возможно лишь при помощи инъекций инсулина, второй тип больных ограничиваются приемом препаратов.

"Лекарство очень дорогое. Одна упаковка стоит около пятисот сомов, а ее едва хватает на месяц. Для нас пенсионеров это большая сумма", жалуется старушка.

Для профилактики диабета, специалисты советуют вести здоровый образ жизни, государству создавать профилактические кабинеты, комнаты здоровья.

URL: http://www.vb.kg/369569
Теги:
диабет
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