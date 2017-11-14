Комитет ЖК поддержал Единую систему учета граждан, въезжающих в СНГ

Сегодня, 14 ноября, комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержал в первом чтении ратификацию соглашения о Единой системе учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содружества Независимых Государств.

Отметим, целью создания ЕСУ является повышение качества межгосударственного информационного обмена в интересах подготовки и принятия организационно-управленческих решений в сфере контроля за перемещениями граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих по территориям государств-участников СНГ, и направлено на обеспечение сбора, хранения, обработку данных.

Внедрение ЕСУ осуществляется на основе проекта Единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ), в которой участвуют такие государственные органы, как МИД, МВД, ГПС, ГСМ КР.

Данный проект предполагает два этапа, в частности, подключение трех контрольно-пропускных постов – международный аэропорт "Манас", "Ак-Жол-автодорожный" и аэропорт города Оша. Второй этап включает подключение 13 контрольно-пропускных постов, и кроме других государственных органов предполагается участие ГРС КР.