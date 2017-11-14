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Черный смог навис над Бишкеком. Чем на самом деле дышат горожане?

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ВБ

Экологическая ситуация в Бишкеке за последнее время ухудшилась, а химический состав воздуха оставляет желать лучшего.

Читатель "ВБ" прислал фото и видео, на котором отчетливо видно, как серая дымка окутала столицу. Фото сделано с окраины города, откуда открывается наиболее четкая картина на столицу.

"Вот такой черный смог нависает над Бишкеком, что даже не видно труб ТЭЦ. И тех гор, которые находятся по ту сторону города. И вообще центр города утонул в этой дымке", - написал читатель.

Не будьте просто потребителями информации, будьте участниками событий вместе с "ВБ". Присылайте фото, видео с места событий на Whatsapp 0555 019 363.

Справка "ВБ":

По данным Управления наблюдений за загрязнением природной среды Кыргызгидромета, в октябре уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах КР несколько изменился относительно предыдущего месяца, но случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха не наблюдалось.

В воздушном бассейне города Бишкек в октябре содержание диоксида азота увеличилось с 1,5 до 1,75 ПДК, оксида азота - с 0,83 до 1,67 ПДК, формальдегида - с 2,67 до 4,33 ПДК. Концентрации диоксида серы снизились с 0,06 до 0,04 ПДК, аммиака - с 0,5 до 0,25 ПДК. В центральной части города загрязнение воздуха оставалось выше средних значений по городу.

URL: http://www.vb.kg/369573
Теги:
экология
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Комментарии
212
14.11.2017, 12:30

а что вы хотели? в Бишкеке непродуманным строительством высотных домов давно нарушили "розу ветров", город перестал продуваться, ветра обходят его стороной, и во всем виноваты горе строители и лица дающие разрешение на строительство без учета экологической обстановки

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