Общественный транспорт создает аварийные ситуации. Фото и видео очевидцев

Ни для кого не секрет, что на дорогах страны нередки случаи, когда общественный транспорт нарушает ПДД и создает аварийные ситуации. В частности, в Бишкеке явное несоблюдение водительской культуры встречается на оживленных перекрестках.

Сейчас бороться с хамством на дорогах стали активные граждане, они присылают фото и видео нарушений в редакцию "ВБ".

Так, один из читателей прислал фотографию, на которой зафиксировано, как микроавтобус с госномером B0474AD подрезал несколько авто и выехал на полосу встречного движения. Это произошло 13 ноября, примерно в 17.30, на перекрестке проспекта Айтматова и Ахунбаева.

А вот еще один проблемный перекресток столицы – улицы Абдрахманова и проспекта Чуй. В вечернее время здесь затруднено движение, пишет читатель. В основном, отмечает он, из-за бескультурья водителей, которые, несмотря на то, что уже заканчивается их время на проезд, через перекресток продолжают движение.

Ввиду чего троллейбусы иногда завершают свой маневр уже на запрещающий свет светофора. Зачастую "рогатый" транспорт не ждет, пока ему уступят место, он напролом через вереницу других авто "лезет" в колонну. При этом его не смущает, что во время того, как он стоял на стоп-линии, уже загорался красный свет.

В итоге габаритный транспорт блокирует собой проезд для машин, едущих по проспекту Чуй в сторону ЦУМа и закрывает колонну, поворачивающую налево, с Абдрахманова на проспект Чуй, жалуется читатель.

И это, отмечает читатель, не единичный случай. До этого несколько троллейбусов таким же образом блокировали проезд.

"Почему у водителей общественного транспорта нет ни капли культуры, видят же, что проезда нет, зачем туда лезть. То, что я вам прислал, это не самые яркие моменты, там постоянно троллейбусы посередине перекрестка попадают в пробку. На фото не особо ясно, что троллейбусы едут на красный, так как я все-таки за рулем был. Но заверяю, там оставалось пару секунд до того, как уже им загорится красный, а тем, кто ехал по Абдрахманова - зеленый. Как с этим бороться?" - задается вопросом читатель.

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