Чужой среди своих. Бабанов выбрасывает белый флаг

Добровольная отставка Омурбека Бабанова с поста лидера парламентской фракции РАЖ, случившаяся накануне, - очень неожиданный ход. Действия выглядят нелогично, если учесть, что в последнее время политик пытался занять место главного оппозиционера. По мнению экспертов, все указывает на то, что потерпевший неудачу на президентских выборах кандидат отказывается от дальнейшего продолжения борьбы и выбрасывает белый флаг.

За пределами страны у Бабанова было время, чтобы в спокойной обстановке переосмыслить все происходящее и осознать всю ущербность того положения, в которое он сам себя загнал. Он оказался заложником собственных амбиций. Лесть соратников и приближенных, результаты фейковых опросов и поддержка со стороны зарубежных олигархов и главы соседнего государства привели к тому, что Бабанов сам уверовал в то, что у него нет достойных конкурентов.

В своем рвении к власти тогда еще лидер фракции РАЖ был агрессивен и одержим мыслями о том, что безоговорочно станет главой Кыргызстана. "Бабанов - президент" - во время агитационной кампании эта фраза, наверное, по сотне раз на день звучала в блоках рекламы на различных радиостанциях и телеканалах.

Накачанная финансами пропагандистская машина зомбировала избирателей круглосуточно. Портреты Бабанова выходили на передовицах газет, его изображения в разных ипостасях были развешаны на сотнях, а может быть, и тысячах баннеров на каждом перекрестке, во всех городах и населенных пунктах страны. Кандидат в президенты сопровождал каждого гражданина Кыргызстана с утра до вечера. Его лик был с нами по дороге на работу и на обратном пути домой, Бабанов был всегда рядом. Он рассчитывал только на победу, без вариантов, и это стало его роковой ошибкой. В день голосования иллюзорный мир, созданный предвыборным штабом, рухнул, он развалился в одночасье, как замок из песка.

Когда на кон поставлено все, признать поражение очень непросто. Впрочем, Бабанов на такой джентльменский поступок так и не сподобился. Официально он своего поражения не признавал и не поздравил победителя. После выборов на границах Кыргызстана и Казахстана уже были серьезные проблемы, начались попытки раскачать ситуацию в Таласе и, наконец, в отношении уже бывшего кандидата в президенты возбудили уголовное дело по подозрению в публичных призывах к насильственному захвату власти и призыву к национальной вражде.

В складывающейся ситуации Бабанов принял решение выехать из страны. Он сделал это тихо, не привлекая к себе внимания. Где сейчас находится потерпевший неудачу кандидат в президенты, точно никто не знает. По одним данным, он на отдыхе, по другим сведениям, находится на лечении. Как скоро политик планирует вернуться на родину, не в курсе даже его близкие доверенные депутаты. Однако наши источники, хорошо знакомые с ситуацией, утверждают, что Бабанов не приедет в страну, пока не будет абсолютно уверен в том, что не станет фигурантом уголовного дела и не окажется по соседству с одним из своих сподвижников - Канатом Исаевым. То есть в обозримой перспективе возвращение парламентария-олигарха весьма и весьма маловероятно.

В пользу того, что Бабанов планирует отсидеться за бугром, говорит и то, что накануне по собственному желанию он добровольно отказался от полномочий руководителя фракции РАЖ. "Работа партии "Республика" и парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" должна вестись более сплоченно и интенсивно для успешной реализации законопроектов и изменения социально-экономической политики", - написал в послании своим коллегам Бабанов и сообщил об отставке с поста фракционного руководителя.

Впрочем, если бы лидер РАЖ не ушел с должности добровольно, его с большой долей вероятности смели бы сами депутаты. Вопрос по Бабанову витал в воздухе давно, поэтому он ни разу после президентских выборов, не появившись в парламенте, решил уйти сам. По мнению экспертов, тем самым политик признает, что теряет контроль даже над тем, что происходит в его собственной партии. Вероятно, Бабанов осознал то положение, в котором оказался, и в дальнейшем не намерен экстраполировать ситуацию. Он, как прагматик, ищет выход из ситуации с наименьшими потерями, Че Гевара из него вышел никудышный.

"Самые успешные бизнесмены не занимаются политикой, а успешные политики не занимаются бизнесом. В развитых странах это аксиома, и за счет государства там никто не имеет права обогащаться. Это принципиальный вопрос, так как от этого зависит как безопасность, так и развитие государства. У нас Текебаев начал заниматься бизнесом и поставил под вопрос как свою дальнейшую карьеру, так и будущее партии "Ата Мекен". Успешный предприниматель Бабанов начал заниматься политикой и подвел под удар свой бизнес. Они слишком поздно поняли, что времена Фигаро, который может воротить дела и тут и там, уже прошли, и возврата к ним не будет. Зато пример этих деятелей будет хорошим уроком тем, кто только сейчас начинает заниматься политикой или бизнесом", - поделился своими наблюдениями с "ВБ" эксперт Бакыт Бакетаев.

Политологи считают, что уходом с поста лидера парламентской фракции Бабанов выбросил белый флаг, демонстрируя готовность к переговорам, и на определенных условиях будет готов капитулировать. Если это кому-нибудь нужно…