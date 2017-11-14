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Чужой среди своих. Бабанов выбрасывает белый флаг

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Кирилл Степанюк

Добровольная отставка Омурбека Бабанова с поста лидера парламентской фракции РАЖ, случившаяся накануне, - очень неожиданный ход. Действия выглядят нелогично, если учесть, что в последнее время политик пытался занять место главного оппозиционера. По мнению экспертов, все указывает на то, что потерпевший неудачу на президентских выборах кандидат отказывается от дальнейшего продолжения борьбы и выбрасывает белый флаг.

За пределами страны у Бабанова было время, чтобы в спокойной обстановке переосмыслить все происходящее и осознать всю ущербность того положения, в которое он сам себя загнал. Он оказался заложником собственных амбиций. Лесть соратников и приближенных, результаты фейковых опросов и поддержка со стороны зарубежных олигархов и главы соседнего государства привели к тому, что Бабанов сам уверовал в то, что у него нет достойных конкурентов.

В своем рвении к власти тогда еще лидер фракции РАЖ был агрессивен и одержим мыслями о том, что безоговорочно станет главой Кыргызстана. "Бабанов - президент" - во время агитационной кампании эта фраза, наверное, по сотне раз на день звучала в блоках рекламы на различных радиостанциях и телеканалах.

Накачанная финансами пропагандистская машина зомбировала избирателей круглосуточно. Портреты Бабанова выходили на передовицах газет, его изображения в разных ипостасях были развешаны на сотнях, а может быть, и тысячах баннеров на каждом перекрестке, во всех городах и населенных пунктах страны. Кандидат в президенты сопровождал каждого гражданина Кыргызстана с утра до вечера. Его лик был с нами по дороге на работу и на обратном пути домой, Бабанов был всегда рядом. Он рассчитывал только на победу, без вариантов, и это стало его роковой ошибкой. В день голосования иллюзорный мир, созданный предвыборным штабом, рухнул, он развалился в одночасье, как замок из песка.

Когда на кон поставлено все, признать поражение очень непросто. Впрочем, Бабанов на такой джентльменский поступок так и не сподобился. Официально он своего поражения не признавал и не поздравил победителя. После выборов на границах Кыргызстана и Казахстана уже были серьезные проблемы, начались попытки раскачать ситуацию в Таласе и, наконец, в отношении уже бывшего кандидата в президенты возбудили уголовное дело по подозрению в публичных призывах к насильственному захвату власти и призыву к национальной вражде.

В складывающейся ситуации Бабанов принял решение выехать из страны. Он сделал это тихо, не привлекая к себе внимания. Где сейчас находится потерпевший неудачу кандидат в президенты, точно никто не знает. По одним данным, он на отдыхе, по другим сведениям, находится на лечении. Как скоро политик планирует вернуться на родину, не в курсе даже его близкие доверенные депутаты. Однако наши источники, хорошо знакомые с ситуацией, утверждают, что Бабанов не приедет в страну, пока не будет абсолютно уверен в том, что не станет фигурантом уголовного дела и не окажется по соседству с одним из своих сподвижников - Канатом Исаевым. То есть в обозримой перспективе возвращение парламентария-олигарха весьма и весьма маловероятно.

В пользу того, что Бабанов планирует отсидеться за бугром, говорит и то, что накануне по собственному желанию он добровольно отказался от полномочий руководителя фракции РАЖ. "Работа партии "Республика" и парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" должна вестись более сплоченно и интенсивно для успешной реализации законопроектов и изменения социально-экономической политики", - написал в послании своим коллегам Бабанов и сообщил об отставке с поста фракционного руководителя.

Впрочем, если бы лидер РАЖ не ушел с должности добровольно, его с большой долей вероятности смели бы сами депутаты. Вопрос по Бабанову витал в воздухе давно, поэтому он ни разу после президентских выборов, не появившись в парламенте, решил уйти сам. По мнению экспертов, тем самым политик признает, что теряет контроль даже над тем, что происходит в его собственной партии. Вероятно, Бабанов осознал то положение, в котором оказался, и в дальнейшем не намерен экстраполировать ситуацию. Он, как прагматик, ищет выход из ситуации с наименьшими потерями, Че Гевара из него вышел никудышный.

"Самые успешные бизнесмены не занимаются политикой, а успешные политики не занимаются бизнесом. В развитых странах это аксиома, и за счет государства там никто не имеет права обогащаться. Это принципиальный вопрос, так как от этого зависит как безопасность, так и развитие государства. У нас Текебаев начал заниматься бизнесом и поставил под вопрос как свою дальнейшую карьеру, так и будущее партии "Ата Мекен". Успешный предприниматель Бабанов начал заниматься политикой и подвел под удар свой бизнес. Они слишком поздно поняли, что времена Фигаро, который может воротить дела и тут и там, уже прошли, и возврата к ним не будет. Зато пример этих деятелей будет хорошим уроком тем, кто только сейчас начинает заниматься политикой или бизнесом", - поделился своими наблюдениями с "ВБ" эксперт Бакыт Бакетаев.

Политологи считают, что уходом с поста лидера парламентской фракции Бабанов выбросил белый флаг, демонстрируя готовность к переговорам, и на определенных условиях будет готов капитулировать. Если это кому-нибудь нужно…

URL: http://www.vb.kg/369575
Теги:
выборы, парламент, Кыргызстан, Республика – Ата-Журт, политика, Омурбек Бабанов
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Комментарии
Все Сможем
14.11.2017, 14:33
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Блевать тянет от ваших статей не очем

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sarishkin jva
14.11.2017, 14:41
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дааа правда глаза то колит смотрю, не изливайтесь желчью признайте балапановские планы накрылись медным ржавым тазом 

Все Сможем

Блевать тянет от ваших статей не очем

Смените название на Фантазии больных людей

0
Цитировать
Жалоба модератору
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