В ЖК инициировали уголовную ответственность экспертов в сфере строительства

Сегодня, 14 ноября, группа депутатов внесла на рассмотрение поправки в закон о градостроительстве и архитектуре КР, в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности.

Поправки рассмотрели депутаты комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Как сказал один из инициаторов законопроекта депутат Азамат Арапбаев, поправки направлены на усиление ответственности лиц, осуществляющих проверку соответствия проектной документации объектов строительства. Положительное заключение экспертизы будет служить основанием для начала строительства, в связи с этим повышается их ответственность.

"От профессионализма эксперта зависит, какой проект строительства будет далее построен, а какой требует доработки в случае несоответствия требованиям прочности, надежности и устойчивости несущих строительных конструкций зданий и сооружений", - добавил он.

Как сообщается в справке-обосновании законопроекта, на сегодняшний день в КР отсутствует уголовная ответственность лиц, осуществляющих экспертизу проектной (проектно-сметной) документации. Тогда как эксперт осуществляет проверку соответствия разработанной проектной документации, техническим регламентам, устанавливающим обязательные для применения и исполнения требования к объектам строительства.

Состав преступления "Ненадлежащее выполнение экспертных работ" не является новаторским, уголовная ответственность экспертов существует в таких странах, как Казахстан, Грузия и Сингапур.