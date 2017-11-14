Депутаты без кворума рассматривают исполнение и прогноз бюджета

Сегодня, 14 ноября, депутаты комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривают вопрос республиканского бюджета без кворума.

В частности, сегодня на повестке дня в числе других значится вопрос "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета КР за 2016 год" и "О республиканском бюджете КР на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы".

Не оказалось достаточным количество депутатов для кворума, однако вице-премьер министр Толкунбек Абдыгулов зачитал информацию. Его перебил депутат Алмамбет Шыкмаматов, который отметил, что без кворума такой серьезный вопрос, как республиканский бюджет, нельзя рассматривать.

Главу комитета Каната Керезбекова это не остановило и он предложил заслушать информацию, а на голосование, по его словам, еще могут прийти депутаты.

После выступил с отчетом министр финансов Адылбек Касымалиев. Его перебил Иса Омуркулов, который предложил перейти к вопросам, так как отчет министра есть у всех депутатов.

"Может, тогда сразу проголосуем и все примем?" - ответил ему депутат Шыкмаматов.

В настоящее время депутаты задают интересующие их вопросы вице-премьеру и министрам.