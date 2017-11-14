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В следующем году не будут повышать зарплату учителям и врачам

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Гулиза Авазова

На следующий год не рассмотрено повышение заработной платы учителям и врачам. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Отметим, в настоящее время комитет рассматривает утверждения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год, а также республиканский бюджет на 2018 год и прогноз на 2019-2020 годы.

В ходе заседания депутат Иса Омуркулов поинтересовался, рассмотрено ли на следующий год повышение зарплаты учителям и врачам. На что министр ответил, что в 2015 году поднимали зарплату учителям, а в этом году работникам здравоохранения и на следующий год не предусмотрено повышение зарплаты.

На что министр ответил, что в 2015 году поднимали зарплату учителям, а также правительство приняло трехлетнюю программу, согласно которой будет повышение зарплаты технического и младшего обслуживающего персонала в госорганах. "На эти цели уже выделено 335 млн сомов, на следующий год рассматриваем 1 млрд", - сказал он.

Этот ответ не удовлетворил депутата Омуркулова, и он снова переспросил, будет ли повышена зарплата учителям и врачам.

На свой вопрос он получил ответ министра: "Нет".

URL: http://www.vb.kg/369581
Теги:
зарплата
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Вот и новость молодцы выборы провели и слава богу

Пускай народ выживает на 4000

Позорная власть!!

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14.11.2017, 12:59
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Минусов: 192
Комментариев: 234

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Вот и новость молодцы выборы провели и слава богу

Пускай народ выживает на 4000

Позорная власть!!

Все деньги, предназначавшиеся для повышения зарплаты ушли на предвыборную кампанию Жээнбекова! А иначе откуда столько денег у человека всю жизнь работавшего на госслужбах?

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Все Сможем
14.11.2017, 13:07
Карма: +87
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 131
Минусов: 44
Комментариев: 157

сули мули

Все Сможем

Вот и новость молодцы выборы провели и слава богу

Пускай народ выживает на 4000

Позорная власть!!

Все деньги, предназначавшиеся для повышения зарплаты ушли на предвыборную кампанию Жээнбекова! А иначе откуда столько денег у человека всю жизнь работавшего на госслужбах?

сейчас ещё на 16 млн погуляют а это по 3000 сомов на душу населения Вот и зарплаты

0
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