В следующем году не будут повышать зарплату учителям и врачам

На следующий год не рассмотрено повышение заработной платы учителям и врачам. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Отметим, в настоящее время комитет рассматривает утверждения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год, а также республиканский бюджет на 2018 год и прогноз на 2019-2020 годы.

В ходе заседания депутат Иса Омуркулов поинтересовался, рассмотрено ли на следующий год повышение зарплаты учителям и врачам. На что министр ответил, что в 2015 году поднимали зарплату учителям, а в этом году работникам здравоохранения и на следующий год не предусмотрено повышение зарплаты.

На что министр ответил, что в 2015 году поднимали зарплату учителям, а также правительство приняло трехлетнюю программу, согласно которой будет повышение зарплаты технического и младшего обслуживающего персонала в госорганах. "На эти цели уже выделено 335 млн сомов, на следующий год рассматриваем 1 млрд", - сказал он.

Этот ответ не удовлетворил депутата Омуркулова, и он снова переспросил, будет ли повышена зарплата учителям и врачам.

На свой вопрос он получил ответ министра: "Нет".