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В ЖК предложили приостановить лицензии сотовым операторам в пользу MegaCom

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Гулиза Авазова

Депутат Жыргалбек Калмаматов предложил приостановить лицензии частным сотовым операторам в пользу национализированного "Мегакома". Такое предложение он внес сегодня, 14 ноября, на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша.

Отвечая на вопросы депутата, глава Фонда госимущества Болсунбек Казаков отметил, если не удастся реализовать акции "Мегакома", то его доходы будут направлены в республиканский бюджет.

В свою очередь депутат поинтересовался, кому принадлежат сотовые компании "О!" и "Билайн". На что Казаков заметил, что это частные компании и у него нет информации, кто владеет их акциями.

Депутат добавил, что можно было приостановить лицензии этим двум операторам в пользу "Мегакома". Он привел в пример Узбекистан, где решили приостановить лицензии всем частным операторам, чтобы доход шел в бюджет от услуг сотовой связи национального оператора.

URL: http://www.vb.kg/369583
Теги:
Альфа Телеком, сотовый оператор
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Комментарии
Крылья Советов ☆
14.11.2017, 19:02
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Комментариев: 2

Молодцы!

А задницу ему мёдом не помазать?

Чтобы совсем жыргап калсын этот жыргалбек (((

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