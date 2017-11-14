В ЖК предложили приостановить лицензии сотовым операторам в пользу MegaCom

Депутат Жыргалбек Калмаматов предложил приостановить лицензии частным сотовым операторам в пользу национализированного "Мегакома". Такое предложение он внес сегодня, 14 ноября, на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша.

Отвечая на вопросы депутата, глава Фонда госимущества Болсунбек Казаков отметил, если не удастся реализовать акции "Мегакома", то его доходы будут направлены в республиканский бюджет.

В свою очередь депутат поинтересовался, кому принадлежат сотовые компании "О!" и "Билайн". На что Казаков заметил, что это частные компании и у него нет информации, кто владеет их акциями.

Депутат добавил, что можно было приостановить лицензии этим двум операторам в пользу "Мегакома". Он привел в пример Узбекистан, где решили приостановить лицензии всем частным операторам, чтобы доход шел в бюджет от услуг сотовой связи национального оператора.