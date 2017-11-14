Депутат: Кто несет ответственность за ущерб из-за ситуации на границе с РК?

"Вот на депутата Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело за якобы причиненный ущерб государству в 3 тыс. долларов. А кто несет ответственность за сотни миллионов долларов из-за ситуации на границе?" - спросил сегодня, 14 октября, депутат Исхак Масалиев, обращаясь к членам правительства.

Отметим, сегодня, 14 ноября, комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривает утверждение отчета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год, а также республиканский бюджет на 2018 год и прогноз на 2019-2020 годы.

В ходе заседания депутат Масалиев поинтересовался, кто понесет ответственность за потери в сотни миллионов долларов из-за проблем на границе с Казахстаном. На что вице-премьер Толкунбек Абдыгулов ответил, что правительство "рассматривает это как форс-мажор".

Депутата возмутил этот ответ. Он напомнил, что при утверждении нового состава правительства 26 августа кабмин заявлял о полной ответственности за ситуацию в стране.

"Вы, новый состав, на 100% отвечаете за эту ситуацию. Простым гражданам все равно, кто что сказал, а кто обиделся. Вы персонально будете отвечать", - сказал депутат.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.