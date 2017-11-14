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Машина милиции вылетела на встречную полосу, едва не сбив пешеходов (видео)

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Алексей Тимаев

В редакцию "ВБ" читатели прислали видеозапись с автомобильного регистратора. По словам очевидца, инцидент произошел сегодня, 14 ноября, около полудня в Бишкеке на пересечении улиц Московской и Тыныстанова. На кадрах видно, что легковая автомашина (ВАЗ 2107) с номерами MVD выезжает на встречную полосу движения по улице Московской в тот момент, когда по пешеходному переходу идет женщина с ребенком. Водитель лишь чудом успевает вовремя остановиться.

Видео продолжается, и очередной лихач появляется на пересечении с улицей Абдрахманова (Советская). Двигаясь по встречной полосе, водитель минивэна совершает опасный маневр, через две полосы на запрещающий сигнал светофора минует перекресток и уезжает в южном направлении. Тем временем на перекрестке создается затор. В это же время в 20 метрах от перекрестка, по улице Московской, напротив роддома №1 "исправно дежурят" и несут службу сотрудники пока еще патрульной милиции.

URL: http://www.vb.kg/369587
Теги:
ДТП, Бишкек, Патрульная милиция
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