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В бюджете нет возможности выделить обязательные 50 млн сомов на туризм

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Гулиза Авазова

В Республиканском бюджете нет средств, чтобы выделить обязательные 50 млн сомов на туризм. Об этом сегодня, 14 ноября, стало известно на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

В ходе заседания депутат Алмамбет Шыкмаматов поинтересовался, выделяются ли все обязательные средства в размере 50 млн на развитие туризма в стране.

Министр финансов Адылбек Касымалиев ответил, что на эту отрасль выделяются средства, но не все 50 миллионов.

Депутат возмутился и заметил, что если нет таких средств в бюджете, то нужно отменить постановление Жогорку Кенеша. "Я понимаю, нет денег в бюджете, но вы же можете инициировать, чтобы отменили это постановление. Зачем нам такие популистские постановления", - добавил он.

Аналогичный диалог состоялся между депутатом и министром по поводу выделения 2% от бюджета на судебную систему, так как принятая норма нарушается.

Однако Касымалиев напомнил, что ранее инициировали этот вопрос, но парламент не поддержал отмену данной нормы.

URL: http://www.vb.kg/369589
Теги:
бюджет, туризм, Министерство финансов
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Комментарии
Адилет Кадыров
14.11.2017, 18:44
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В следующем году игры кочевников, думаю и без этих 50 миллионов регион сможет заработать и привлечь туристов. 

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