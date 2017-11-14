В бюджете нет возможности выделить обязательные 50 млн сомов на туризм

В Республиканском бюджете нет средств, чтобы выделить обязательные 50 млн сомов на туризм. Об этом сегодня, 14 ноября, стало известно на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

В ходе заседания депутат Алмамбет Шыкмаматов поинтересовался, выделяются ли все обязательные средства в размере 50 млн на развитие туризма в стране.

Министр финансов Адылбек Касымалиев ответил, что на эту отрасль выделяются средства, но не все 50 миллионов.

Депутат возмутился и заметил, что если нет таких средств в бюджете, то нужно отменить постановление Жогорку Кенеша. "Я понимаю, нет денег в бюджете, но вы же можете инициировать, чтобы отменили это постановление. Зачем нам такие популистские постановления", - добавил он.

Аналогичный диалог состоялся между депутатом и министром по поводу выделения 2% от бюджета на судебную систему, так как принятая норма нарушается.

Однако Касымалиев напомнил, что ранее инициировали этот вопрос, но парламент не поддержал отмену данной нормы.