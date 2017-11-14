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Смерть в КГМА: для подсудимых просят 3 и 5 лет колонии-поселения

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Аида Джумашева

Обвиняемых в смерти руководителя аппарата Медакадемии Абдикерима Гапарова сотрудников АКС ГКНБ просят наказать на три и пять лет лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сегодня, 14 ноября, "ВБ" сообщил сын погибшего Адыл Гапаров.

По его словам, в Октябрьском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по данному делу. Суд окончил исследование материалов дела и перешел к прениям сторон.

"В прениях сторон выступил военный прокурор. Он попросил признать виновными всех трех подсудимых. В частности, подсудимого Замира Суваналиева признать виновным по статье "Злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, а также иной личной заинтересованности" и наказать его на пять лет лишения свободы, Алмаза Мусаева и Чынгыза Айманбаева признать виновными по статье "Халатность" и лишить их свободы на три года. Гособвинитель просил суд назначить отбывание наказания для всех подсудимых в колонии-поселении. Мы поддерживаем прокурора в полном объеме, однако просим суд также назначить наказание подсудимым по статье "Пытки" Уголовного кодекса", - сказал Гапаров.

Напомним, 25 февраля 2016 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий руководитель аппарата Абдикерим Гапаров был задержан с поличным в своем служебном кабинете при получении взятки в размере 30 тыс. сомов.

В ходе обыска при обнаружении и изъятии денег на рабочем месте у него резко ухудшилось самочувствие, после чего он потерял сознание, а позже скончался прямо в кабинете.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело и предъявила обвинение старшему следователю Следственного управления ГКНБ в злоупотреблении должностным положением, а двух оперуполномоченных АКС ГКНБ обвинили в халатности.

URL: http://www.vb.kg/369592
Теги:
суд, АКС ГКНБ, медицина
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Коррупционер умер, а сидеть должны люди, которые пришли его ловить, не вижу логики! 

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