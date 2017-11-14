Депутат просит не сокращать бюджет "Кыргызжилкоммунсоюза" на 100 млн сомов

Глава комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев попросил не сокращать бюджет предприятия "Кыргызжилкоммунсоюз" на 100 млн сомов. Такое предложение он озвучил сегодня, 14 ноября, на заседании комитета.

Отметим, в настоящее время депутаты рассматривают утверждение отчета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год, а также о республиканском бюджете на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы.

В ходе заседания глава комитета попросил министра не сокращать бюджет "Кыргызжилкоммунсоюза" на 100 млн сомов, так как нынешние руководители предприятия стараются выплатить все долги.

В свою очередь Касымалиев отметил, что если комитет вынесет решение, то министерство в течение года постарается найти средства из дополнительных источников.