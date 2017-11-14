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Депутат обвинил министра финансов в неправдоподобной выдаче информации

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Гулиза Авазова

Министерство финансов дает неправдоподобные данные о бюджете. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил лидер фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Отметим, сегодня комитет рассмотрел утверждение отчета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год, а также о республиканском бюджете на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы.

Депутат отметил, что в своем отчете министр говорит о том, что в бюджете страны есть развитие. Так, в 2017 году доходная часть бюджета составила 141 млрд сомов, на 2018 год – 142 млрд, а на 2020 год – 144 млрд сомов.

"Разница всего 2 млрд сомов, и это по вашему развитие? У правительства нет программы или позиции по сокращению нехватки бюджета?" - спросил он.

Свою точку зрения согласно отчету министр начал отстаивать цифрами, однако своего коллегу поддержал лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.

В заключение вице-премьер Толкунбек Абдыгулов отметил, что планируется сокращение расходов госорганов на 2018 год.

URL: http://www.vb.kg/369594
Теги:
бюджет, парламент
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