Евросоюз и Центральная Азия – "бумажное" партнерство

В Самарканде (Узбекистан) состоялась очередная министерская встреча участников формата "Европейский союз – Центральная Азия", в которой приняли участие министры иностранных дел всех пяти центральноазиатских республик, а также верховный представитель, вице-президент комиссии и комиссар по международному сотрудничеству и развитию Европейского союза.

Одной из ключевых тем обсуждения в рамках 13-го заседания в формате "5+1" стал проект новой стратегии Евросоюза в Центральной Азии, реализация которой начнется с 2020 года.

Отмечается, что новая программа Брюсселя предусматривает принципиально новую концепцию взаимодействия с Центральной Азией, при которой Европа намерена уйти от формата выстраивания отношений на уровне региона, сделав акцент на индивидуальном подходе к каждой из центральноазиатских республик.

Однако направления сотрудничества - защита прав человека, развитие образования и здравоохранения, экологические проекты, программы в области водопользования останутся неизменными. Как и инициативы в сфере безопасности.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерики Могерини, "ЕС и страны ЦА являются крепкими партнерами в вопросах борьбы с радикализацией и экстремизмом".

Между тем, по мнению экспертов, Европейский Союз, который активно декларирует свои намерения содействовать обеспечению безопасности в Центральной Азии, на самом деле не способен оказать реальной помощи в борьбе с угрозами, которые стоят сегодня перед регионом.

"В привязке к Афганистану обеспечение безопасности и борьба с терроризмом в ЦА являются одним из декларируемых приоритетов Евросоюза. Своей целью ЕС ставит достижение стабильного, безопасного, устойчивого развития региона, описывая центральноазиатским партнерам свое видение путей их достижения и решения проблем в сфере безопасности. Об этом ежегодно говорится на площадке министров иностранных дел "Евросоюз и Центральная Азия". По факту же Европа сегодня не в состоянии содействовать борьбе с терроризмом и экстремизмом в Центральной Азии, учитывая, что структуры ЕС не справляются с угрозами даже на своей территории, о чем свидетельствуют ряд терактов, произошедших в Европе в этом году", - подчеркнул президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" КР, полковник ГКНБ Юрий Погиба.

В марте этого года в Брюсселе в результате теракта в международном аэропорту погибли 32 человека. Тремя днями ранее, 18 марта, ракетному обстрелу со стороны боевиков АКИМ (ячейка "Аль-КаидыЦ" в странах исламского Магриба) подверглась газодобывающая площадка в Алжире, управляемая британской "Бритиш Петролеум" и норвежской "Статойл".

"Предотвращению террористических атак не помогла ни антитеррористическая кампания, проводившаяся в Европе в течение нескольких месяцев, ни активное взаимодействие стран в рамках НАТО. Из чего можно сделать вывод, что ни соответствующие структуры альянса, ни Европейского союза не могут найти в настоящий момент эффективных решений даже для защиты своих объектов, имеющих важное политическое и экономическое значение для ЕС", - подчеркнул полковник.

Причин этого эксперт видит несколько. Одна из них в том, что отчасти международную террористическую ситуацию спровоцировали сами политики.

"Некоторые западные политики создали и хотели руководить процессом, так называемого управляемого хаоса, а получилось, что хаос в лице международных террористов управляет этими недальновидными политиками. Сегодня западные государства думают, что они могут контролировать террористические организации, но это не так. Сейчас уже террористы используют отдельных глобальных игроков, т.е. отдельные западные государства, в своих интересах. Но главная беда в том, что эти западные страны до сих пор не осознали ту ситуацию, в которой они оказались, когда террористы умело манипулируют ими, манипулируют сознанием западного общества и самих политиков", - отметил президент ассоциации "Альфа".

Еще одной причиной, приведшей к дестабилизации ситуации в Европе, по мнению эксперта, является ошибочный подход Евросоюза к актуальным вызовам, в том числе, использование структурами ЕС "двойных стандартов".

"Например, выстраивая диалог с представителями центрально-азиатских государств, когда речь идет о деятельности международных неправительственных организаций на территории региона или об организации выборов в одной из стран, европейские чиновники настойчиво навязывают свои подходы, которые порой противоречат здравому смыслу. При этом они активно используют менторские интонации, ссылаясь на права человека. С другой стороны они проводят имеющую мало общего с международным гуманитарным правом беспощадную политику в отношении беженцев. И речь здесь идет не об оторванных от реальной жизни или малозначительных эпизодах общественных проявлений. Вопрос стоит о физическом выживании сотен тысяч людей, что попросту не берется в расчет Брюсселем", - считает Юрий Погиба.

Он напомнил, что исход беженцев из стран, где силами военно-воздушных сил европейских и американских "миссионеров демократии" насаждаются "западные ценности", продолжается. Вопреки ожиданиям экспертов, наплыв беженцев не смогли прервать ни наступившие холода, ни серьезное усиление пограничного режима на въезде в европейские государства.

"Эту проблему сегодня можно назвать настоящей гуманитарной катастрофой. Европейские границы охраняются колоннами спецподразделений, стоящими вдоль сотен километров колючей проволоки, на которой каждый месяц погибают тысячи человек из числа социально не адаптированных, лишенных средств к существованию и веры в завтрашний день беженцев, пытающихся найти спасение в Старом Свете. И острота данной проблемы не спадает в силу отсутствия адекватных решений в этом направлении, - отметил полковник.

Собеседник уверен, что Европа сегодня абсолютно сознательно демонстрирует нежелание цивилизованно решать вопрос с беженцами.

"Де-факто богатые европейские страны – Германия, Великобритания, Швеция – взяли курс на самоустранение от данной проблемы, предоставив разбираться с многочисленными беженцами кризисной Греции и расположенной на "Балканском маршруте" малобюджетной Македонии", - подчеркнул Юрий Погиба.

И эта ситуация выглядит особенно лицемерно, учитывая, что люди вынуждены бежать из стран, разоренных и разгромленных силами военного контингента НАТО.

"Участники трансатлантического альянса ни в Европе, ни за океаном не предпринимают никаких мер по созданию социальных и экономических условий для того, чтобы решить ситуацию с беженцами и прекратить "выдавливание" людей из стран, ставших объектом западной демократизации", - добавил глава международной ассоциации "Альфа" КР.

Учитывая все эти факторы, Юрий Погиба отметил, что инициативы в сфере борьбы с терроризмом, озвученные Евросоюзом в рамках прошедших переговоров министров иностранных дел Центральной Азии с представителями ЕС, не скоро перейдут в фазу практической реализации. В этом направлении партнерство между ЕС и ЦА пока может иметь место только на бумаге или, как PR-проект, в медийном пространстве.

Алтынай Кумушбаева.