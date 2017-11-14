Глава Нацэнергохолдинга: Для "умных счетчиков" в стране приняли один ГОСТ

Для умных счетчиков по всей стране принят один Межгосударственный стандарт (ГОСТ). Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша.

В ходе заседания депутат Кожобек Рыспаев высказался, что с установлением "умных счетчиков" возникло много проблем, в том числе и то, что они разного производства и запрограммированы на разных языках.

В свою очередь Калиев заметил, что принят единый ГОСТ и будут использовать одну программу, которая будет считывать все виды счетчиков.

Он добавил, что к концу года по стране насчитывалось более 170 тыс. "умных счетчиков", а в настоящее время эта цифра выросла до 200 тысяч.