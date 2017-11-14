Погода
$ 69.71 - 69.90
€ 81.27 - 81.88

Глава Нацэнергохолдинга: Для "умных счетчиков" в стране приняли один ГОСТ

181  0
Гулиза Авазова

Для умных счетчиков по всей стране принят один Межгосударственный стандарт (ГОСТ). Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша.

В ходе заседания депутат Кожобек Рыспаев высказался, что с установлением "умных счетчиков" возникло много проблем, в том числе и то, что они разного производства и запрограммированы на разных языках.

В свою очередь Калиев заметил, что принят единый ГОСТ и будут использовать одну программу, которая будет считывать все виды счетчиков.

Он добавил, что к концу года по стране насчитывалось более 170 тыс. "умных счетчиков", а в настоящее время эта цифра выросла до 200 тысяч.

URL: http://www.vb.kg/369596
Теги:
парламент, энергоэффективность
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  