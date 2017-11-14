Комитет ЖК одобрил закупку "умных счетчиков" в кредит для "Востокэлектро"

Сегодня, 14 ноября, депутаты комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша одобрили в первом чтении кредитное соглашение между правительством КР и Европейским банком реконструкции и развития.

Отметим, сумма соглашения - 4 миллиона евро, из которых 2 миллиона - кредит и 2 миллиона выдается в качестве гранта.

На эти средства будут реабилитировать "Востокэлектро", а также закупать "умные счетчики".

В "Востокэлектро" намерены с помощью данной техники повысить эффективность на 47 млн сомов.

По итогам обсуждения депутаты одобрили проект соглашения в первом чтении.