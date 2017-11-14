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На кыргызско-казахской границе вновь пробки. На КПП "Ак-Тилек" 300 машин

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Аида Джумашева

На кыргызско-казахской границе вновь наблюдается пробка. Об этом сегодня, 14 ноября, "ВБ" сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

По их данным, заторы образовались с прошлого четверга. В среду был спад, на границе стояло до 120 авто. "На сегодняшний день на 16.00 на КПП "Ак-Тилек" на приколе стоят около 300 авто. На КПП "Чон-Капка" 184 автомобиля, на КПП "Ак-Жол" - порядка 50 легковых машин. На КПП "Чалдовар" пробок не наблюдается. В час казахская сторона пропускает до шести грузовых автомобилей. Порожние авто пропускают быстрее, так как они не подлежат проверке", - сообщили в пресс-службе ГПС.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

URL: http://www.vb.kg/369600
Теги:
граница, Казахстан
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Сюжет: Граница с Казахстаном (7 материалов)
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Комментарии
Банин Александр
14.11.2017, 18:26
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Скоро весна, надо поля поливать, Шал стар и немощен. Подождем! 

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