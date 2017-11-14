Мэр Бишкека Албек Ибраимов совершил объезд по строящимся дорогам и паркам

Мэр г. Бишкек Албек Ибраимов совершил выездное совещание по строящимся дорогам за счет средств городского бюджета и китайского гранта и паркам столицы, где ведется реконструкция. Об этом сообщает мэрия муниципалитета.

Градоначальник ознакомился с ходом реконструкции улицы Тендик в жилом массиве Колм" по линии МП "Бишкекасфальтсервис", улицы Профсоюзной от Фучика до Кустанайской, протяжённостью 3,5 км, шириной проезжей части от 20 до 23 метров, тротуаров - от 2 до 3 метров. Также проверка осуществлена на улице Малдыбаева от Ахунбаева до Масалиева (восток), протяженность ремонтируемого участка составляет 1,6 км, где ширина проезжей части 8 метров, ширина тротуара - 2,25 метра.

На всех улицах, где ведется реконструкция, поведены работы по замене коммуникаций, благоустройству, устройству тротуаров, ирригации и озеленению, сообщили в мэрии.

В ходе объезда мэр также ознакомился с ходом реконструкции парков имени Фучика и "Молодежный". По проекту на территории парка им. Фучика появятся спортивная зона, куда войдут площадки для занятия различными летними видами спорта, а также полноценный летний кинотеатр. Игровая зона будет представлена детскими площадками для детей. Будет обновлена уже существующая зона с зелеными насаждениями (включая газоны и цветники). Проект по реконструкции парка включает в себя строительство нескольких зон, в том числе административно-хозяйственной, зрелищной, аттракционной, спортивной, торговой и ландшафтной.

В данное время в парке "Молодежный" закончены земляные работы и по прокладке сетей, а также начата работа по укладке тротуарных плит (декоративных).