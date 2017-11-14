Под грифом "Секретно". Чем заболел Омурбек Токтогулович?

У наших политиков, попавших под обстрел правоохранительных органов, мгновенно обнаруживается куча заболеваний. Экс-лидер фракции "РАЖ", экс-кандидат в президенты Омурбек Бабанов не стал исключением.

Когда он исчез с поля зрения своего электората, после скандального провала операции "Президент", никто даже не обратил на это внимания. Видимо, такое положение дел не очень устраивало господина Бабанова. Впрочем, это неудивительно. После предвыборного шествия, которое обошлось лидеру "Республики" в несколько миллионов долларов, оказаться не у дел - обидно, знаете ли.

Вероятнее всего, учитывая амбиции своего БОТа (не путать с Богом) бывшие штабисты экс-кандидата в президенты придумали, как всегда, креативный ход. По капельке, потихоньку в отечественных СМИ стала появляться информация о том, что Омурбек Токтогулович находится за границей на отдыхе. Однако это не возымело эффекта.

А тут вдруг Генеральная прокуратура проинформировала общественность о том, что возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова и других лиц по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти и возбуждении национальной вражды.

Именно после этого в средствах массовой информации стали появляться намеки на то, что уже экс-лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" за границей не отдыхает вовсе, а лечится. На эту новость большинство кыргызстанцев отреагировало с ухмылкой. Дескать и тут творческая составляющая союзников Бабанова подвела.

Ну, все болели. И Кельдибеков, и Нарымбаев, и Тологонов, и еже с ними. Неужели и впрямь нельзя было выдумать что-нибудь эдакое? Скажем, уехал в Пензу проконтролировать, все ли на его заводе в порядке. Ан, нет, болеет, хоть ты тресни. Правда, не всё договаривают пиарщики. Умалчивают самое главное – диагноз.

Поскольку народ от депутатских болезней, которые начинаются с возбуждением на них уголовных дел, устал, данная информация осталась незамеченной. "Да не бывать этому!' - возможно, именно так отреагировал на реалии Омурбек Токтогулович и решил действовать сам. Из-за бугра.

Тут он, конечно, обошел своих хворающих предшественников. Он передал на родину… да нет, не деньги. Обращение:

"Дорогие коллеги, мои единомышленники!

Хочу сообщить, что со мной все в порядке, и я действительно нахожусь за пределами Кыргызстана. В данное время я восстанавливаю свое здоровье. Я прочитал, что много сплетен и слухов пустили относительно моего здоровья, они не соответствуют действительности. Вместе с вами я готов и буду бороться за процветание и демократический путь Кыргызстана.

Более того, хочу заявить, что партия "Республика" и парламентская фракция "Республика - Ата-Журт" работают в штатном режиме, поскольку члены партии являются патриотами и близкими единомышленниками.

Пользуясь моментом, еще раз хочу выразить вам свою благодарность за поддержку и доверие! Сегодня мы в интересах страны и народа должны вести работу. Работа должна вестись более сплоченно, причем еще более интенсивно для того, чтобы за максимально короткие сроки инициировать законопроекты по изменению избирательного законодательства, экономической и социальной политики. В связи с этим я слагаю свои полномочия руководителя парламентской фракции "Республика - Ата-Журт".

Уважаемые коллеги! Я горжусь тем, что мы умеем быть единой, сплоченной командой в вопросах защиты интересов граждан и нашей республики! Нашей фракции особенно в эти дни необходимо в оперативном порядке решать вопросы по защите интересов граждан и страны, а также по законодательной и политической деятельности. Наша работа ни на минуту не должна останавливаться. Мы будем работать вместе во имя великих целей – сохранения единства, мира и процветания в Кыргызстане!"

Какая прелесть! Особенно если учитывать то, что после того, как Бабанов проиграл выборы в президенты, он ни разу не появился в ЖК. А там все это время депутаты как раз-таки принимали законопроекты, которые должны защитить интересы кыргызстанцев.

Вышеприведенное обращение сильно напоминает предвыборную программу Омурбека Токтогулович. Бла, бла, бла, бла... Хорошо, наверное, вещать из-за границы, а потом наблюдать за реакцией тех, к кому обратился. Делать выводы и планировать свое дальнейшее существование. Десять баллов, Омурбек Токтогулович!

И вопрос на засыпку: все-таки, какой диагноз заставил вас отправиться на лечение за рубеж?