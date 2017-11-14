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В Кыргызстане появится новая банкнота в 2 тысячи сомов

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ВБ

Нацбанк выпускает первую памятную банкноту национальной валюты номиналом 2000 сомов. Об этом сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции сообщил глава НБ КР Кубанычбек Кулматов.

Памятная банкнота выпущена в ознаменование исторических событий государства: 25-летие независимости Кыргызской Республики и 25-летие введения национальной валюты. Памятная банкнота имеет оригинальный дизайн, отражающий историю становления кыргызской государственности - от древних времен до наших дней, и защитные элементы последнего поколения.

На лицевой стороне банкноты основным сюжетом является изображение памятника народному герою Манасу, объединившему кыргызские племена, которые представлены на банкноте в виде стилизованных орнаментальных фигур. Изображение символа "Умай Эне" олицетворяет древнейшее божество, являющееся прародителем всех тюркских народов. Изображение традиционного жилища кочевых народов – юрты – является символом достатка и благополучия.

На оборотной стороне банкноты основным сюжетом является дерево как символ жизни и процветания кыргызского народа. Изображение величественной горы Хан-Тенгри символизирует независимый дух кыргызского народа, стремление к высоким достижениям и успехам. Парящий беркут на фоне уникального горного озера Иссык-Куль символизирует открытость и свободу кыргызского народа.

Памятная банкнота номиналом 2000 сомов имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызской Республики и подлежит обязательному приему в качестве платежного средства.

Основные защитные признаки памятной банкноты номиналом 2000 сомов:

  1. Цветная голограмма. При наклоне банкноты слева направо изображение цифры "25" меняется на изображение национального узора, и наоборот.
  2. Микрооптическая полоса. При изменении угла обзора банкноты на полосе становятся видны трехмерный эффект глубины, объемный эффект, эффект сияния и эффект движения.
  3. скрытое изображение. При наклоне банкноты появляются радужные полосы.
  4. Иридисцентная полоса на оборотной стороне банкноты представлена двухцветным изображением парящей птицы.
  5. Водяной знак. Трехмерный многотоновый водяной знак, электротип цифрового номинала.
  6. Сквозной регистр – совмещающиеся изображения на лицевой и оборотной сторонах банкноты на просвет образуют цифру "2000".

URL: http://www.vb.kg/369606
Теги:
НБ КР
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