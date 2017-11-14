В Кыргызстане появится новая банкнота в 2 тысячи сомов

Нацбанк выпускает первую памятную банкноту национальной валюты номиналом 2000 сомов. Об этом сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции сообщил глава НБ КР Кубанычбек Кулматов.

Памятная банкнота выпущена в ознаменование исторических событий государства: 25-летие независимости Кыргызской Республики и 25-летие введения национальной валюты. Памятная банкнота имеет оригинальный дизайн, отражающий историю становления кыргызской государственности - от древних времен до наших дней, и защитные элементы последнего поколения.

На лицевой стороне банкноты основным сюжетом является изображение памятника народному герою Манасу, объединившему кыргызские племена, которые представлены на банкноте в виде стилизованных орнаментальных фигур. Изображение символа "Умай Эне" олицетворяет древнейшее божество, являющееся прародителем всех тюркских народов. Изображение традиционного жилища кочевых народов – юрты – является символом достатка и благополучия.

На оборотной стороне банкноты основным сюжетом является дерево как символ жизни и процветания кыргызского народа. Изображение величественной горы Хан-Тенгри символизирует независимый дух кыргызского народа, стремление к высоким достижениям и успехам. Парящий беркут на фоне уникального горного озера Иссык-Куль символизирует открытость и свободу кыргызского народа.

Памятная банкнота номиналом 2000 сомов имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызской Республики и подлежит обязательному приему в качестве платежного средства.

Основные защитные признаки памятной банкноты номиналом 2000 сомов: