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Россия передаст Казахстану 12 тыс. га земли в районе Байконура

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Россия и Казахстан внесут изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" от 10 декабря 1994 года. Соответствующий протокол стороны подписали в Челябинске в рамках ХIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает Росбалт.

"Согласно документу из российской аренды выведено 11,6 тыс. га земли вблизи поселков Акай и Торетам и переданы Кызылординской области для дальнейшего развития на ней социально-экономической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время форума министры здравоохранения России и Казахстана Вероника Скворцова и Елжан Биртанов подписали протокол, предполагающий изменения соглашения о медобслуживании сотрудников Байконура и жителей близлежащих населенных пунктов. Документ, в частности, предусматривает совершенствование системы медицинского обслуживания казахстанцев, проживающих и работающих на комплексе "Байконур", поселках Акай и Торетам.

URL: http://www.vb.kg/369608
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