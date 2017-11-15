В школах Ирака начнут изучать русский язык

Русский и испанский языки включены в обязательную школьную программу в Ираке решением местного министерства образования, передает Росбалт.

В ведомстве полагают, что эти предметы способны обогатить детей важными знаниями, и потому по ним будут проводить экзамены.

"Министерство постановило на заседании 12 ноября считать предметы "русский язык" и "испанский язык" обогащающими знания, при этом данные предметы не будут выноситься на экзамены", - сообщает пресс-служба министерства.

Таким образом ведомство продолжает внедрять "современные учебные предметы" и стремится уменьшить число "лишних" дисциплин, которые перегружают учеников.