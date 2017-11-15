73-летнюю проститутку из Узбекистана задержали полицейские в Петербурге

Опытнейшую 73-летнюю проститутку задержали полицейские в Петербурге. В полиции рассказали, что час пикантных утех с престарелой путаной из Узбекистана стоил 1200 рублей, передает российский 5 канал.

Секс-притон, где трудилась женщина, был обнаружен полицейскими в одной из квартир дома на Ивановской улице. Стражи порядка выяснили, что там работали сразу несколько проституток: 31-летняя уроженка Читы Екатерины и две гражданки Узбекистана - 35-летняя Феруза и 73-летняя Ширин.

В отношении всех "жриц любви" были возбуждены административные дела по статье "Занятие проституцией".