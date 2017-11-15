Схватку пятиметровой кобры с питоном сняли на видео

В таиландском городе Краби сняли на видео схватку пятиметровой королевской кобры и полутораметрового питона. Об этом сообщает Lenta.ru.

По свидетельствам очевидцев, поединок продолжался около трех часов. В итоге кобре удалось укусить противника, и питон погиб. После этого специалисты по отлову змей поймали пресмыкающееся, чтобы вывезти его из населенного пункта.

Королевские кобры считаются самыми крупными ядовитыми змеями в мире. Средняя длина взрослой особи составляет 3-4 метра, однако известны экземпляры, достигавшие 5,7 метра в длину. Питаются преимущественно другими змеями, в том числе ядовитыми.

В 2016 году сообщалось, что житель одной из стран Юго-Восточной Азии женился на трехметровой кобре.