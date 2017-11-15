За семь лет число пенсионеров возросло почти в 12 раз

По статистике на одного пенсионера в стране приходится 1,2 работающего гражданина. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил глава Социального фонда Тенизбек Абжапаров на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, согласно этим показателям, не соблюдаются нормы Международной организации труда, согласно которым одного пенсионера в стране должны обеспечивать пенсией три работающих.

Сегодня парламент рассматривает утверждение отчета об исполнении бюджета Социального фонда за 2016 год, также поправки в закон о бюджете Социального фонда на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы.

Как отметил Абжапаров, в настоящее время в Кыргызстане числятся 627 пенсионеров, семь лет назад этот показатель составляли 50 тысяч человек.