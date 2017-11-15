Бишкекчане просят разобраться с незаконными действиями стройкомпаний

Жильцы дома "1000 мелочей", расположенного на проспекте Чуй, просят разобраться с незаконными действиями строительных компаний ОсОО "Экспресс-Строй" и ОсОО "Кербен". По этому вопросу состоялось заседание постоянной комиссии по регламенту, правовым вопросам и правопорядку Бишкекского городского кенеша.

Прошло 10 месяцев с момента, когда жильцы дома выиграли судебные тяжбы против ОсОО "Экспресс-Строй", длившиеся в течение пять лет. Данная строительная компания, не имея на руках разрешительных документов, самовольно вырыла котлован около дома.

Особенно настоятельно жильцы дома "1000 мелочей" просят принять меры по приостановке незаконного строительства со стороны ОсОО "Кербен", которое в настоящее время продолжает пристройку к многоэтажному дому и разрушает несущие стены.

В ходе заседания вице-мэр Бакыт Дюшембиев озвучил позицию столичного муниципалитета. "Наша позиция с жильцами идентична во всех судебных инстанциях. Запланировали план по засыпке котлована", - отметил чиновник.