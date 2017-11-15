Это наш вид спорта. МВД поздравило призеров чемпионата мира по самбо

В МВД поздравили лучших спортсменов чемпионата мира по спортивному и боевому самбо. Данный турнир прошел 10-12 ноября в городе Сочи (Россия). В кыргызстанскую команду вошли 17 спортсменов (15 мужчин и 2 женщины). В командном зачете чемпионата мира национальная сборная заняла 2 место.

В состязаниях по боевому самбо разыгрывались 9 комплектов медалей, Кыргызстан был представлен в каждой весовой категории. Так, в весовой категории до 74 кг Бекназар Раимкул уулу стал новым чемпионом мира. Он стартовал со стадии 1/8 финала, где сумел победить Бегенчмурата Какабаева из Туркменистана. В четвертьфинальном поединке спортсмен из Кыргызстана победил узбекистанского борца Истама Кудратова и вышел в полуфинал, где соперник также не оказал сопротивления. В финальной схватке, Раимкул уулу встретился с россиянином Бейзетом Хатхоху и одержал победу со счетом 7:4.

"Со своим соперником по финалу никогда ранее не встречался, ничего о нем не знал, поэтому как-то специально не готовился. Просто вышел показать свою лучшую борьбу. В этом году я завоевал золото на чемпионате Азии, затем на Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, поэтому на чемпионат мира в Сочи ехал уверенным в своих силах. В итоге за год у меня три золота крупнейших турниров. Эта награда – для моих родителей и моих земляков", - сообщил Бекназар Раимкул уулу.

Орозбек Абтандил уулу (до 62 кг) завоевал серебряную медаль. Он выступал во второй соревновательный день. Кыргызстанец стартовал со стадии 1/8 финала, где встретился с Хамидом Султанбиевым и одержал победу. После этого он вышел в полуфинал, где оказался сильнее спортсмена из Казахстана Амандыка Ассаулы. В финальной встрече Абтандил уулу встретился с действующим чемпионом мира в этой весовой категории Рустамом Талдиевым из России, но уступил ему и стал обладателем серебряной награды.

14 ноября победителей чемпионата мира по боевому самбо – воспитанников спортивного клуба "Мухаммед-Умар" Бекназар Раимкул уулу и Орозбек Абтандил уулу принял первый заместитель министра внутренних дел Сүйүн Өмүрзаков, который поздравил спортсменов и пожелал им еще более значимых побед и подарил книги. Первый заместитель министра отметил, что боевое самбо - это высокий уровень боевой культуры.

"Именно боевое самбо вырабатывает у гражданина те качества, которые необходимы и для защиты Отечества.Самбо развивает волевые качества, готовность к преодолению непростых ситуаций и защите граждан от посягательств на их права в любой обстановке. Желаю всем удачно выступить на будущих всемирных спортивных чемпионатах, проявить себя, продемонстрировать свою физическую подготовку и профессиональное мастерство. Мы будем болеть за вас, ждать победы",- сказал в заключение замминстра внутренних дел.